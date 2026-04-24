Прокуратура проводит проверку после ЧП с четырьмя рыбаками под Волгоградом

В Волгоградской области затонула лодка с рыбаками.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 24 апреля развернули поисковую операцию. Ищут маломерное судно с рыбаками, которое перестало выходить на связь в районе поселка Светлый Яр, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Южную транспортную прокуратуру. По предварительным данным, один человек погиб. Где сейчас находятся лодка и остальные люди, пока неизвестно, спасатели продолжают поиски.

Одновременно с этим в черте Волгограда случилось еще одно ЧП на воде. В акватории Волги нашли частично затонувшую лодку. К счастью, в этом инциденте никто не пострадал.

Из-за этих двух случаев Волгоградская транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства происшествий и проверяют, как соблюдалось законодательство о безопасности на водном транспорте. В ведомстве уточнили, что по результатам проверки примут необходимые меры реагирования.