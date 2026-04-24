Прокуратура проводит проверку после ЧП с четырьмя рыбаками под Волгоградом

В Волгоградской области 24 апреля развернули поисковую операцию. Ищут маломерное судно с рыбаками, которое перестало выходить на связь в районе поселка Светлый Яр, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Южную транспортную прокуратуру. По предварительным данным, один человек погиб. Где сейчас находятся лодка и остальные люди, пока неизвестно, спасатели продолжают поиски.