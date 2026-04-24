Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дятлова рассказала о судьбе «собрата» сгоревшего на Московском проспекте троллейбуса

Всего в Калининград привезли две такие машины.

Источник: Клопс.ru

Второй троллейбус изготовителя «Транс Альфа», который поступил в Калининград одновременно с тем, что сгорел на Московском проспекте, увезли на обследование в Москву. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в пятницу, 24 апреля.

«Был отправлен в Москву для проведения тщательной экспертизы. Мы договорились с Росстандартом, который возьмёт на себя проверку всех технических характеристик и состояния этого транспортного средства», — заявила Дятлова.

Если в процессе экспертизы выяснится, что проблемы с аккумуляторами или другими компонентами действительно существуют, мэрия будет требовать возврата всей партии из двух единиц на завод.

1 апреля троллейбус загорелся на дороге у бизнес-центра на Московском проспекте. К моменту прибытия экстренных служб транспорт был полностью охвачен огнём.

По словам пассажиров, в момент ЧП в салоне не открывались двери — люди разбивали стёкла и спасались через окна.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше