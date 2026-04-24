Что изменится в России с 1 мая 2026 года: комиссии в СБП, списание долгов, запрет на вывоз золота

Разбираем основные нововведения, которые ждут россиян с 1 мая 2026 года, и объясняем, как именно они повлияют на повседневные финансовые операции, получение выплат, оформление документов и другие привычные процессы.
Комиссии за переводы через СБП
Кратко: переживать не стоит, переводы между физлицами в мае 2026 года останутся бесплатными. Иными словами, за перевод денег на карточку знакомому платить не придется.
Вместо этого тарифы в системе быстрых платежей корректируются для операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Речь идет о переводах:
- от физических лиц в адрес компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых;
- в обратном направлении — от бизнеса гражданам;
- между юридическими лицами.
Комиссия будет символической — в диапазоне от нескольких копеек до нескольких рублей за операцию.
Расширение механизма списания долгов
С мая 2026 года меняется подход к признанию налоговой задолженности безнадежной. Теперь списание сможет применяться не только к федеральным платежам, но и к долгам перед региональными и муниципальными бюджетами. Ключевое условие — официальное признание невозможности взыскания. Фактически это расширяет инструменты «очистки» долгов, которые уже не подлежат реальному взысканию.
Ограничения на вывоз золота
Вводится новые ограничения по вывозу драгоценных металлов за пределы страны. С мая физическим лицам, а также бизнесу запрещается вывозить аффинированное золото в слитках, если их масса превышает установленный лимит в 100 граммов.
Но запрет предусматривает ряд исключений, и в отдельных случаях вывоз слитков все же допускается — при соблюдении специальных условий и наличии разрешительных документов. В частности, аффинированное золото можно будет вывозить в страны Евразийского экономического союза (ЕАС) через строго определенные пункты пропуска — международные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Кневичи (Владивосток). Обязательное условие — наличие разрешения Федеральной пробирной палаты.
Мера направлена на контроль за движением ценных ресурсов.
Сдвиг сроков выплат по детским пособиям в мае
Из-за длинных праздничных дней часть социальных выплат будет перечисляться раньше обычного графика. Речь идет о пособиях на детей до 17 лет, выплатах по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособиях на детей военнослужащих.
Обычно эти транши поступают получателям до 3 мая, однако в 2026 году из-за длительных майских выходных сроки сдвинутся. Средства переведут заранее — до наступления праздничных дней, в последние числа апреля, чтобы избежать задержек и обеспечить своевременное получение поддержки.
Новые основания для снятия с регистрации
С мая корректируется порядок регистрационного учета граждан. В частности, вводится возможность аннулирования регистрации в случаях, когда она признается фиктивной. Это касается ситуаций, где регистрация оформлялась без фактического проживания.
Для собственников это означает появление более понятного и формализованного механизма снятия с регистрационного учета в спорных ситуациях — например, когда человек числится прописанным в квартире, но фактически там не проживает.
При этом процедура не становится автоматической: упрощенного «административного» решения не вводится. Для подтверждения факта фиктивной регистрации и последующего снятия с учета по-прежнему потребуется обращение в суд и соответствующее решение.
Маркировка строительных материалов
Ужесточаются требования к обороту строительной продукции — реализация товаров без обязательной маркировки станет невозможной. Под действие новых требований подпадает продукция в индивидуальной упаковке — в частности, цемент в мешках, сухие строительные смеси, герметики, монтажная пена и аналогичные товары. Для производителей и импортеров это означает запрет на выпуск и ввоз такой продукции без обязательных кодов маркировки.
При этом предусмотрен переходный период. Остатки товаров, произведенных или ввезенных до 1 мая 2026 года, можно будет реализовывать без маркировки до истечения срока их годности.
Памятка: что изменится с 1 мая 2026 года
Ниже — главное об изменения с мая.
|СБП
|Переводы между физлицами остаются бесплатными; вводятся комиссии для операций с бизнесом, причем размер комиссии буквально копеечный
|Налоги
|Расширено списание безнадежных долгов: теперь это возможно не только по федеральным, но и по региональным и муниципальным задолженностям
|Золото
|Запрет на вывоз слитков свыше 100 г; допускаются исключения при наличии разрешения и через некоторые аэропорты (Внуково, Домодедово, Шереметьево, Кневичи)
|Детские выплаты
|Пособия по этому направлению будут выплачены досрочно — до майских праздников
|Регистрация
|Возможность снятия с учета при фиктивной прописке упрощается; но все еще требуется обращение в суд
|Маркировка стройматериалов
|Запрет оборота немаркированной продукции (цемент, смеси, герметики, пена и др.); остатки можно будет распродать до окончания срока годности, после чего контроль ужесточат