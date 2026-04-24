Что изменится в России с 1 мая 2026 года: комиссии в СБП, списание долгов, запрет на вывоз золота

С мая 2026 года меняется подход к признанию налоговой задолженности безнадежной. Теперь списание сможет применяться не только к федеральным платежам, но и к долгам перед региональными и муниципальными бюджетами. Ключевое условие — официальное признание невозможности взыскания. Фактически это расширяет инструменты «очистки» долгов, которые уже не подлежат реальному взысканию.