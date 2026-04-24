Стали известны три кандидата на пост ректора Курского медуниверситета

Курский государственный медицинский университет (КГМУ) сообщил, что комиссия министерства здравоохранения РФ аттестовала трех кандидатов для участия в выборах ректора КГМУ, включая двух действующих сотрудников вуза. — Конференция работников и студентов по выборам ректора пройдет 12 мая.

Источник: Коммерсантъ

В списке кандидатов на пост ректора:

проректор по образовательной деятельности и общим вопросам КГМУ, заведующий кафедрой детской хирургии и педиатрии ИНО, доктор медицинских наук Василий Гаврилюк;

заведующий кафедрой нормальной физиологии КГМУ, директор НИИ физиологии, доктор медицинских наук Павел Ткаченко;

заместитель главного врача Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, доктор медицинских наук Сергей Прибылов.

Избрание делегатов от работников и студентов вуза будет проходить до 27 апреля.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Виктор Лазаренко покинет пост ректора КГМУ в связи с достижением им 70 лет — предельного возраста на такой должности. В январе губернатор Александр Хинштейн заявил, что ректор «воспитал достойную смену, которая будет продолжать работу и успешно выполнять задачи, которые сегодня ставит страна». Господин Лазаренко возглавляет вуз с 2009 года.

