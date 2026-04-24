Стали известны три кандидата на пост ректора Курского медуниверситета

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Виктор Лазаренко покинет пост ректора КГМУ в связи с достижением им 70 лет — предельного возраста на такой должности. В январе губернатор Александр Хинштейн заявил, что ректор «воспитал достойную смену, которая будет продолжать работу и успешно выполнять задачи, которые сегодня ставит страна». Господин Лазаренко возглавляет вуз с 2009 года.