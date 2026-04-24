В Пермском крае закроют две школы

В Гремячинске дети из школы № 11 будут учиться в школе № 20. Юридически состоится реорганизация путем присоединения одного учреждения к другому. Такое решение принято в из-за того, что за последние три года наблюдается сокращение численности обучающихся. В этом учебном году школа не набрала первый класс, а заполняемость здания составляет 58 процентов. — Кроме того, здание школы № 11 требует ремонта: изношены системы отопления и водоснабжения, требуется замена автоматической пожарной сигнализации, — сказал глава Губахинского округа Николай Лазейкин.