В Пермском крае закроют две школы

В Чайковском и Губахинском округах закроют две школы. Как рассказали в своих соцсетях главы муниципалитетов — Алексей Агафонов и Николай Лазейкин — такое решение принято из-за недобора учеников.
На сегодняшний день численность обучающихся в селе Зипуново крайне мала — 12 человек — начальные классы. Наша главная цель — дать детям качественное образование и лучшие возможности для развития. Кроме того, детям важен коллектив, общение со сверстниками, — говорит глава Чайковского Алексей Агафонов.
С 1 сентября дошкольники и ученики начальной школы из села Зипуново будут учиться в соседнем селе Бурёнка. Тау же учатся дети с 5 по 9 класс из Зипуново. Возить детей обещают на автобусе. На территории школы есть игровая площадка, зона отдыха, озеленение. Здание оснащено пожарной и охранной сигнализациями, видеонаблюдением. Уровень обеспеченности учебниками — 100%.
В Гремячинске дети из школы № 11 будут учиться в школе № 20. Юридически состоится реорганизация путем присоединения одного учреждения к другому. Такое решение принято в из-за того, что за последние три года наблюдается сокращение численности обучающихся. В этом учебном году школа не набрала первый класс, а заполняемость здания составляет 58 процентов. — Кроме того, здание школы № 11 требует ремонта: изношены системы отопления и водоснабжения, требуется замена автоматической пожарной сигнализации, — сказал глава Губахинского округа Николай Лазейкин.