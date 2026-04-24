Экс-вице-премьера Северной Осетии подозревают в получении взяток

Бывшего вице-премьера правительства Северной Осетии и ее сына подозревают в получении взяток на сумму свыше двух миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете России.
По версии следствия, с 2022 по 2025 год подозреваемая через своего сына получала деньги от индивидуального предпринимателя. Взамен она обеспечивала влияние на процесс закупок в государственном учреждении. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила два миллиона рублей.
В отношении экс-зампреда регионального правительства и ее сына возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Женщина скрывается за границей и объявлена в международный розыск.
Ранее в отношении подозреваемой уже возбудили дело о превышении должностных полномочий. Оба уголовных дела объединены в одно производство, следственные действия продолжаются.
Помимо этого, расследуются дела против директора учреждения и предпринимателя — за злоупотребление полномочиями и мошенничество.
