Рустам Абдрахимов — о том, чем актер отличается от обычного человека

Рустам, расскажи, чем актёр отличается от человека, который не связан с этой профессией? Мне кажется, что если поставить человека, который не связан с этой профессией на сцену, то обязательно этот человек начнёт изображать. А задача артиста как раз-таки быть нормальным. Он просто должен быть самим собой на сцене, чтобы не обращать внимания на 700 человек, которые на него смотрят, или камера, или ещё что-то. Внимание так работает, что обычных людей оно зажимает. Они начинают нервничать, они начинают терять слова. А как внимание влияет на актёра? Оно помогает ему быть «театральным», потому что свидетельствование происходящего и создаёт театр. Бывает ли такая ситуация, что, стоя на сцене перед зрителями, ощущение времени происходит совсем по-другому? Когда только начинал свою карьеру, честно скажу, я зажимался, мне казалось, что всё очень долго, что ничего не происходит. А сейчас, если я увлечён процессом работы на сцене, то всё проходит очень быстро. Я начинаю переживать, если оно замедляется, потому что мне кажется, что что-то не так. Когда я замедляюсь в моменте, это знак того, что я увлекся самим собой, либо я потерял какую-то нить происходящего. Какие системы обучения актёрскому мастерству существуют, чем они отличаются друг от друга? Система актёрского мастерства существует только одна, а подходы к ней — разные. Например, у Мейерхольда была пластичность, выразительность, биомеханика, у Таирова — в эффектных вещах и цветах, и так далее. А как выглядит твоя актёрская практика? Это — действие или наблюдение? Моя актёрская практика происходит везде, то есть сейчас я наблюдаю со сцены, а в жизни — и играю, и наблюдаю, что-то пробую. Действие — это вопрос разбора пьесы, вопрос подготовки. Но как ты подготовился уже к тому, что ты будешь играть, если ты будешь идти по схематично? Это будет очень сложно, потому что сразу видно, что ты техничен. Считаю, что нужно добавлять дольку безумия! Как соблюдать эту тонкую грань: не переигрывать, но при этом и не сливаться совсем с персонажем, чтобы не чувствовать слишком сильно то, что заложено в истории? Это очень индивидуальный вопрос каждого произведения. Иногда нужно держать дистанцию от того, что ты делаешь, а иногда нужно подключать свои личные переживания, потому что иначе это не сработает, не зазвучит. Рустам, ты не только актёр, но и режиссёр. Расскажи, пожалуйста, как ты создаёшь концепцию спектакля? Концепция мне не очень нравится, я пытаюсь найти образные решения. То есть у любого автора есть литературные образы внутри произведения. Режиссёр — это не просто человек, который берёт первый попавшийся литературный первоисточник или сам пишет текст. Бывает по-разному: он может переносить это на сцену, может визуализировать эти слова. На самом деле, мне кажется, самая важная задача режиссёра заключается в том, чтобы произведение было понятным для зрителя. Расскажи о своих главных режиссёрских работах? Я думаю, главные режиссерские работы меня ждут впереди. Недавно поставил спектакль «Фантазии Фаретьева» (12+). Мне кажется, получилось неплохо и довольно актуально: спектакль о человеке, который впервые в жизни влюбился в преклонном возрасте и не знает, что с этим чувством делать. А так как он ещё и ученый, он вообще очень далёк от этого. И то, как он себя ведёт, делает его очень странным в глазах окружающих, но при этом не менее обаятельным. Спектакль обычно проходит в «Доме актёра».