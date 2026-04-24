Старинный особняк в центре Нижнего Новгорода выставлен на торги

Старинный особняк «Дом П. Я. Ильиной» в самом центре Нижнего Новгорода оценен в 10,6 млн рублей, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем канале в мессенджере МАХ.
Здание находится на улице Минина. Архитектурно дом выполнен в традициях эклектики с элементами классицизма.
«В шаговой доступности кремль и Верхне-Волжская набережная с видом на Волгу. Имеется техническая возможность подключения ко всем видам инженерных сетей. Вид разрешенного использования участка — деловое управление. Возможное использование объекта — гостиница», — уточнил Поляков.
Ранее была утверждена архитектурно-художественная концепция улицы Культуры в Нижнем Новгороде.