Старинный особняк в центре Нижнего Новгорода выставлен на торги

Дом выполнен в традициях эклектики с элементами классицизма.

Старинный особняк «Дом П. Я. Ильиной» в самом центре Нижнего Новгорода оценен в 10,6 млн рублей, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем канале в мессенджере МАХ.

Здание находится на улице Минина. Архитектурно дом выполнен в традициях эклектики с элементами классицизма.

«В шаговой доступности кремль и Верхне-Волжская набережная с видом на Волгу. Имеется техническая возможность подключения ко всем видам инженерных сетей. Вид разрешенного использования участка — деловое управление. Возможное использование объекта — гостиница», — уточнил Поляков.

Ранее была утверждена архитектурно-художественная концепция улицы Культуры в Нижнем Новгороде.