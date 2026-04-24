15-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве сверстника в Кулебаках

Преступление произошло вечером 22 апреля на площади Ленина.

Источник: Живем в Нижнем

В Кулебаках задержан 15-летний школьник, который подозревается в убийстве 16-летнего подростка. Об этом рассказали в пресс-службах нижегородских СУ СКР и ГУ МВД.

Сообщение о преступлении поступило вечером 22 апреля: на площади Ленина произошла драка, в ходе которой одного из участников ударили ножом. На место направили оперативную группу; при подъезде к нему правоохранители заметили человека, убегающего в сторону городского парка. Полицейские смогли задержать беглеца — им оказался 15-летний школьник, которого задержали.

Выяснилось, что между 16-летним потерпевшим и 15-летним подростком возникла ссора. Младший ударил оппонента ножом в область рудной клетки. Другие участники конфликта смогли разнять ребят и отобрать нож и попытались задержать агрессора, однако он скрылся. К сожалению, потерпевший подросток умер от полученного повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. У 15-летнего фигуранта обнаружили признаки опьянения: полицейские завели протокол на 20-летнего юношу, который купил подростку алкоголь, и на отца подозреваемого.