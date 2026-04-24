В рамках Дня открытых дверей в онкоцентре Калининграда пять пациентов попали под подозрение

День открытых дверей по профилактике рака кожи провели в онкоцентре Калининграда. Как рассказали в медучреждении, на прием пришли 42 пациента, каждого осмотрели и проконсультировали.
В итоге у трех пациентов выявлено подозрение на базалиому. У одного — подозрение на меланому, еще у одного был выявлен подозрительный лимфоузел, требующий дообследования.
Все эти люди были взяты под наблюдение. При подтверждении диагноза лечение пройдет в онкологическом центре.
