Ярмарку трудоустройства посетили 5,5 тысячи жителей Красноярского края

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Красноярском крае посетили 5,5 тыс. соискателей, сообщили в агентстве труда и занятости населения региона. Мероприятие состоялось 17 апреля при поддержке нацпроекта «Кадры».
Собеседования с работодателями прошли на 58 площадках в разных округах региона. Также состоялись выезды 28 мобильных центров занятости в удаленные села. Возможности трудоустройства и профессионального развития жителям предложили более 500 компаний, которые представили свыше 8 тыс. вакансий.
Программа ярмарки включала в себя ряд дополнительных событий. Так, в Норильске проходили заседание Молодежного клуба при центре занятости, профтуры на предприятия и профориентационные занятия. В Красноярске в преддверии ярмарки провели масштабный профориентационный фестиваль для молодежи.
«Наша цель — помочь жителям Красноярского края найти работу, а приоритетным отраслям экономики получить нужные кадры. Ярмарка — это комплексное мероприятие. Здесь проводятся собеседования, а также консультации о возможностях трудоустройства и мерах поддержки. Работают локации для участников СВО и членов их семей, для молодежи, людей старшего поколения», — подчеркнул руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.
Отметим, 26 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Флагманская площадка будет работать в Красноярске.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.