Педагог школы № 2 Константиновского района стала «Учителем года Дона-2026». Юлия Волкова работает учителем русского языка и литературы. Именно ей предстоит защищать честь донского края на всероссийском уровне конкурса «Учитель года России», который пройдёт осенью в столице.
Участников конкурса поздравил заместитель губернатора области Андрей Фатеев. Он подчеркнул, что врегионе почти 3 тыс. образовательных учреждений и свыше 60 тыс. работников — настоящих наставников, формирующих будущее Дона.
«Наши учителя — это хранители духовных ценностей, носители лучших традиций донского казачества и современной культуры», — отметил заместитель губернатора.
Отборочные туры проходили в Азове на базе школы № 16 и детского сада № 29. В течение трёх дней 120 педагогов демонстрировали своё мастерство: проводили уроки, делились опытом на мастер-классах, разбирали практические ситуации, отвечали на вопросы экспертного жюри.
«Принимать этот конкурс на базе нашего учреждения большая честь. Подобные мероприятия повышают престиж профессии учителя и вдохновляют молодёжь на педагогический путь. Мы увидели ярких специалистов, которые в дальнейшем будут делиться опытом, совершенствовать мастерств», — рассказала директор школы № 16 города Азова Елена Михиденко.
Поскольку 2026 год в системе образования региона объявлен Годом дошкольного образования, особое внимание уделили номинации «Воспитатель года». Её победителем стала Елена Попова из ростовского детского сада № 130.
Также на церемонии награждения озвучили имена лучших специалистов в других категориях: «Педагог-психолог» — Алёна Лабутина (Волгодонск), «Учитель здоровья» — Елена Гурова (Ростов-на-Дону), «Педагогический дебют» — Тигран Броян (Ростов-на-Дону), «Логопед года» — Анастасия Лола (Зерноградский район), «Дефектолог года» — Елена Атрохова (Мартыновский район), «Советник директора по воспитанию» — Ксения Бирюлина (Ростов-на-Дону), «Учитель основ православной культуры» — Евгений Гапонов (Ростов-на-Дону). Специальная номинация «Признание учеников» — Мурад Тойиров (Семикаракорский район).
«В педагогике я седьмой год. Начинала учителем начальных классов, затем перешла к преподаванию русского языка и литературы. Была советником директора, руководила школьным театральным кружком. К слову, именно театр стал основой моей методической темы. Я внедряю элементы сценического искусства в образовательный процесс», — рассказала Юлия Волкова.
Победитель в главной номинации получит миллион рублей. Призёры, занявшие места с первого по третье, а также лауреаты профильных категорий получат денежные премии в размере от 150 до 200 тыс. рублей.