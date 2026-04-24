Эксперты заявили, что ошибка авиадиспетчера привела к аварии в Ла-Гуардии

Основной причиной авиакатастрофы в аэропорту Ла-Гуардия, по предварительным данным, стали ошибочные действия авиадиспетчера, сообщает Fox News. Согласно отчету NTSB, именно диспетчер дал разрешение аварийно-спасательному автомобилю пересечь активную взлетно-посадочную полосу в тот момент, когда на короткой финальной прямой находился пассажирский самолет.
Диспетчер, управлявший движением в зоне аэропорта, проигнорировал критическую ситуацию: региональный лайнер снижался и находился в четверти мили от полосы и на высоте около 40 метров. Вместо того чтобы запретить выезд спецтехники на ВПП, диспетчер разрешил пересечение, а спустя секунду попытался отменить свою команду, но было уже поздно.
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что взаимодействие между диспетчерской вышкой и экипажем аварийной машины было нарушено из-за нечеткости переговоров. Оператор башни грузовика слышал команду «стой», но не понял, кому она адресована, и лишь после повторного обращения осознал, что речь идет о нем. Это привело к дополнительной задержке реакции экипажа спасателей.
Эксперты NTSB отмечают, что диспетчер, перегруженный параллельными задачами (другие отказы взлета и ЧП у терминала), не смог корректно оценить обстановку и своевременно предотвратить выезд машины на полосу. При этом системы оповещения аэропорта (включая ASDE-X и REL) либо не сработали, либо сработали с опозданием, однако основной акцент в отчете сделан на недостатках в действиях диспетчерской службы. Окончательные выводы будут сделаны по завершении полного расследования.
Ранее сообщалось, что при приземлении самолета авиакомпании Air Canada в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке пострадал 41 человек, включая пассажиров, экипаж, а также спасателей и пожарных. 23 марта следовавший рейсом из Монреаля самолет врезался в пожарную машину на взлетно-посадочной полосе. В результате четверо пожарных получили травмы, оба пилота погибли. На борту судна Bombardier CRJ-900 находились 72 пассажира и четыре члена экипажа.
