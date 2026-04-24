Мэрия: в Калининграде перекроют улицы в связи с репетициями Парада Победы

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, администрация Калининграда вводит временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Движение транспортных средств будет ограничено 4 и 5 мая с 19 до 12 часов, 7 и 8 мая с 7 до 13 часов и 9 мая с 7 до 15 часов по:
Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;
пл. Победы;
ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;
Советскому проспекту на участке от ул. Марш. Борзова до проспекта Мира;
проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;
ул. Театральной на всем протяжении;
Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген. -фельдм. Румянцева до пл. Победы;
ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до пл. Победы;
ул. Проф. Баранова на участке от пл. Победы до ул. Горького;
ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;
ул. Ген. -фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского;
9 мая движение ограничат с 20 до 23 часов по:
ул. Ген. -фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского;
Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген. -фельдм. Румянцева до ул. Театральной.
Об изменении схем движения общественного транспорта в дни подготовки и проведения парада власти пообещали проинформировать дополнительно.
Кроме того, владельцам транспортных средств порекомендовали на время проведения мероприятий переместить свои машины:
с территории проведения праздничных мероприятий;
с автомобильной стоянки по ул. Грекова в районе Драмтеатра;
с автомобильной стоянки в районе дома № 4 по пл. Победы;
с автомобильной стоянки в районе торгового центра «Пассаж» по ул. Гаражной.
«До начала мероприятий будут установлены ограждения и дорожные знаки на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств», — добавили в администрации.