Ростовские миллиардеры попали в рейтинг Forbes

В свежем рейтинге Forbes оказались два предпринимателя из Ростовской области. Сто строчку занял генеральный директор компании одной из крупнейших зерноэкспортеров в стране Вадим Викулов. Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов. За год оно выросло на 950 миллионов.
На 154-м месте расположился исполнительный председатель сети Gloria Jeans Владимир Мельников с капиталом в один миллиард долларов. За год его состояние уменьшилось на 300 миллионов долларов.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!