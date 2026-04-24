Донским предпринимателям помогут с цифровизацией и продвижением

Центры «Мой бизнес» Ростовской области открывают прием заявок на получение государственной поддержки в виде бесплатных услуг по цифровизации бизнес-процессов, сертификации продукции, а также маркетинговому продвижению. Оказание поддержки соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Предприниматели могут выбрать одно из направлений: создание фото-, видеоконтента для интернет-продвижения, изготовление полиграфической продукции, доступ к государственным системам, включая «Честный знак». Также им будет доступна цифровизация бизнес-процессов, в частности переход на электронный документооборот, услуги по использованию контрольно-кассовой техники, содействие в подборе персонала через электронную платформу и помощь в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями, в том числе добровольная сертификация.
«С 2021 года такой поддержкой охватили более 9000 субъектов малого и среднего предпринимательства из разных районов области. Наиболее востребованными у бизнеса остаются услуги по маркировке продукции, работе с контрольно-кассовой техникой и изготовлению видеоконтента», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области Виталий Зданевич.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.