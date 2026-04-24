В Музее янтаря в Калининграде открылась выставка индийского искусства из Петербурга — впервые за 20 лет

В пятницу, 24 апреля, в Калининградском музее янтаря открылась выставка «Удивительная Индия: боги, риши и люди». В экспозиции — декоративно-прикладное искусство, графика и костюмы Индии XIX-XXI веков из коллекции Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург). Это первый за последние десятилетия проект петербургского музея в самом западном регионе России.
В витринах — изображения индийских богов, легендарных мудрецов-риши, героев эпических поэм и простых людей. Дополняют экспозицию литографии, ритуальная утварь, национальная одежда, украшения, игрушки и амулеты. Для посетителей также создали три специальных аромата («Сандаловый закат», «Лотос после дождя» и «Янтарный закат над Гангой») и фотозону с традиционными цветочными гирляндами.
Заместитель директора Музея янтаря по научной работе Марина Кузнецова отметила, что учреждение радо представить культуру одной из древнейших стран — прародины индуизма, джайнизма, сикхизма и буддизма.
Директор Государственного музея истории религии Екатерина Терюкова подчеркнула, что почти 20 лет выставки из фондов петербургского музея не открывались на самых западных рубежах России. «Эта экспозиция позволяет жителям Калининграда прикоснуться к богатству индийской духовной и культурной традиции. Надеюсь, что она станет началом долгого и плодотворного сотрудничества между нашими музеями», — сказала она.
Выставка продлится до 28 июня. Уже 6 мая в Музее янтаря откроется ещё один проект — о подвиге линейного корабля «Евстафий Плакида», Чесменском сражении и судомоделях из янтаря. В праздничные выходные 8−10 мая гостей ждут экскурсии на смотровую площадку, в пороховой погреб, квест и лекция о маршале Александре Василевском. А вечером 15 мая стартует традиционная «Музейная ночь — 2026».