Экс-замминистра здравоохранения Поповой смягчили меру пресечения

В СМИ об аресте Анны Поповой стало известно днём 23 января. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Бывшей чиновнице вменяют хищение более 2,8 млн рублей. По версии следствия, в период с октября по декабрь 2020 года Попова вступила в сговор с начальником отдела по организационной и контрольной работе регионального минздрава и двумя другими лицами. Целью договорённости было трудоустройство одного из них в «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» на должность заместителя начальника отдела по работе с обращениями граждан.