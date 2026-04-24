Итоги заседания Общественного совета при управлении охотничьего хозяйства Хабаровского края.

На заседании Общественного совета при управлении охотничьего хозяйства Хабаровского края, прошедшем 22 апреля, были представлены результаты работы ведомства за прошедший период, сообщает управление охотничьего хозяйства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Согласно отчётным данным, государственная программа на 2025 год реализована полностью: достигнуты все установленные показатели, бюджетные средства освоены в полном объёме. Текущие показатели первого квартала 2026 года соответствуют запланированным значениям.
Сотрудники ведомства ведут непрерывный мониторинг популяции диких животных. За 2025 год осуществлён отлов 21 тигра, демонстрировавшего конфликтное поведение. В текущем году аналогичный показатель составил 6 особей. Особое внимание уделяется инцидентам с выходом медведей на территории кладбищ — ситуация находится на контроле профильных служб.
Ещё одним важным решением стало определение участка в Хабаровском районе (площадью 137,8 га) под строительство государственного центра реабилитации диких животных. Проект реализуется в партнёрстве с центром «Амурский тигр».
В рамках оценки эффективности работы Общественный совет набрал 51,5 балла. На предстоящий 2026 год перед советом поставлена задача усилить взаимодействие со средствами массовой информации и повысить информационную открытость деятельности ведомства.
