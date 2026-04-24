В Ростовской области муниципалитетам списали более 883 млн рублей долгов

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области уменьшили долг муниципальным бюджетам на более 883 млн руб. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Мера стала возможной в рамках программы снижения долговой нагрузки региона перед федеральным центром. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что правительство России списало Ростовской области задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 1 млрд руб. Общий лимит списания может составить 5 млрд руб. По условиям программы освободившиеся средства должны быть направлены на развитие региона и поддержку граждан.

По словам господина Слюсаря, в 2025 году из этих средств 557 млн руб. пошли на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, 354 млн руб. — на социальные выплаты участникам СВО, а 146 млн руб. направили на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Как отметили в правительстве области, это помогло бизнесу создать новые рабочие места.

