В Приморье пройдет туристический фестиваль «Открывай Лазовский»

Туристический фестиваль «Открывай Лазовский» пройдет в Приморском крае, сообщили в агентстве проектного управления региона. Повышение туристической привлекательности региона через событийные мероприятия соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Фестиваль пройдет в двух форматах — онлайн и офлайн. С 25 апреля по 3 мая на сайте мероприятия можно будет посмотреть бонусы и акции партнеров, а также специальные предложения от туристических баз и экскурсионных мест посещения.
Офлайн-праздник состоится 1 мая на центральной площади села Лазо. Гостей ждет концерт с участием Ольги Мазитовой и удэгейского ансамбля «Ули Кялани», мастер-классы по изготовлению украшений из природных материалов, дефиле в национальных костюмах, фотозоны и ярмарка с сувенирами и местными продуктами.
«В прошлом году Лазовский округ посетили около 78 тысяч туристов, но у местных жителей есть желание увеличить этот поток, и фестиваль должен стать одним из привлекательных событийных мероприятий», — уточнили в краевом министерстве туризма.
