Строительство детсада и школы в Комсомольске проверили прокуроры Хабаровского края

22 апреля прокурор Хабаровского края Виталий Степанов и прокурор Комсомольска на Амуре Андрей Ольгин провели инспекцию строительства социально значимых объектов города. Проверка охватила два учреждения, включённые в Долгосрочный план комплексного социально экономического развития: МДОУ «Детский сад № 134» и МОУ «СОШ № 38», сообщает прокуратура по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ходе выезда представители надзорных органов совместно с чиновниками городской администрации и представителями подрядных организаций посетили строительные площадки. На местах были организованы рабочие совещания, в рамках которых рассмотрены проблемные вопросы реализации проектов. Особое внимание уделили анализу темпов строительства, оценке качества выполняемых работ и обеспеченности объектов трудовыми и материальными ресурсами.
Прокурор края подчеркнул необходимость наращивания темпов работ для соблюдения утверждённых сроков ввода объектов в эксплуатацию. Надзорное ведомство продолжит отслеживать ход строительства на всех этапах реализации проектов.
