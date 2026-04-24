Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство детсада и школы в Комсомольске проверили прокуроры Хабаровского края

Прокурор Хабаровского края Виталий Степанов и прокурор Комсомольска на Амуре Андрей Ольгин провели инспекцию строительства социально значимых объектов города.

Источник: Комсомольская правда

22 апреля прокурор Хабаровского края Виталий Степанов и прокурор Комсомольска на Амуре Андрей Ольгин провели инспекцию строительства социально значимых объектов города. Проверка охватила два учреждения, включённые в Долгосрочный план комплексного социально экономического развития: МДОУ «Детский сад № 134» и МОУ «СОШ № 38», сообщает прокуратура по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе выезда представители надзорных органов совместно с чиновниками городской администрации и представителями подрядных организаций посетили строительные площадки. На местах были организованы рабочие совещания, в рамках которых рассмотрены проблемные вопросы реализации проектов. Особое внимание уделили анализу темпов строительства, оценке качества выполняемых работ и обеспеченности объектов трудовыми и материальными ресурсами.

Прокурор края подчеркнул необходимость наращивания темпов работ для соблюдения утверждённых сроков ввода объектов в эксплуатацию. Надзорное ведомство продолжит отслеживать ход строительства на всех этапах реализации проектов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru