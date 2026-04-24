В подмосковном ЗАТО «Восход» благоустроят еще один парк

Парковую территорию площадью около 3,5 гектара благоустроят в ЗАТО «Восход» Московской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы планируют завершить к концу августа, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
На площадке уже стартовал подготовительный этап. Специалисты расчищают территорию, демонтируют старые конструкции и убирают устаревшие элементы инфраструктуры. Параллельно они формируют прочное основание для будущих прогулочных маршрутов и общественных зон, что позволит обеспечить долговечность покрытия и избежать его разрушения в дальнейшем.
На территории оборудуют сеть пешеходных дорожек, адаптированных для всех категорий жителей, включая родителей с колясками и маломобильных жителей. Также в парке установят скамейки, урны, навигационные элементы, энергоэффективное освещение, камеры видеонаблюдения. Для детей обустроят игровую площадку с современным оборудованием, а для подростков и взрослых — спортивную зону с тренажерами и площадками для командных игр.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.