Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном ЗАТО «Восход» благоустроят еще один парк

На территории оборудуют сеть пешеходных дорожек, установят скамейки, урны, навигационные элементы и камеры видеонаблюдения.

Парковую территорию площадью около 3,5 гектара благоустроят в ЗАТО «Восход» Московской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы планируют завершить к концу августа, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

На площадке уже стартовал подготовительный этап. Специалисты расчищают территорию, демонтируют старые конструкции и убирают устаревшие элементы инфраструктуры. Параллельно они формируют прочное основание для будущих прогулочных маршрутов и общественных зон, что позволит обеспечить долговечность покрытия и избежать его разрушения в дальнейшем.

На территории оборудуют сеть пешеходных дорожек, адаптированных для всех категорий жителей, включая родителей с колясками и маломобильных жителей. Также в парке установят скамейки, урны, навигационные элементы, энергоэффективное освещение, камеры видеонаблюдения. Для детей обустроят игровую площадку с современным оборудованием, а для подростков и взрослых — спортивную зону с тренажерами и площадками для командных игр.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.