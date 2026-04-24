На конгресс РЕДМЕТ-2026 в Москве зарегистрировались участники из 19 стран

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Почти 600 участников из 19 стран зарегистрировались на Международный конгресс по редким металлам, материалам и технологиям РЕДМЕТ-2026, который пройдет 20−22 мая 2026 года в Москве на площадке РТУ МИРЭА. Об этом сообщили организаторы.
Как отмечается в сообщении, по сравнению с РЕДМЕТ-2024 география иностранных участников значительно расширилась. Крупнейшая зарубежная делегация ожидается из Индии. Также на конгрессе будут представлены Китай, Казахстан, Республика Корея, Монголия, Куба, Египет, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Вьетнам, Бангладеш, Армения, Иран, Малайзия, Сингапур и Южно-Африканская Республика.
Высокий научный статус конгресса подтверждает состав участников. Среди зарегистрировавшихся — три академика и 11 членов-корреспондентов Российской академии наук, более 50 профессоров, включая профессоров РАН, заслуженных и иностранных профессоров, 64 доктора наук, 133 кандидата наук, а также 12 иностранных ученых со степенью PhD или Dr. Hab.
Организаторы уделяют особое внимание вовлечению молодых исследователей. На конгресс зарегистрировались более 220 молодых ученых в возрасте до 35 лет, что составляет около 40% от общего числа участников. Кроме того, в мероприятии примут участие 26 аспирантов и соискателей, 72 студента бакалавриата, магистратуры и специалитета, а также восемь магистров.
Программа конгресса.
Научная программа РЕДМЕТ-2026 будет включать пленарные и панельные сессии. Одна из них будет посвящена проекту создания Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. Также пройдут четыре тематические конференции: RAREMET: Minerals, RAREMET: Metallurgy, RAREMET: Chemistry и RAREMET: Functional. В программе особое внимание уделят цифровизации, искусственному интеллекту, экологическим аспектам и принципам циркулярной экономики в отрасли.
В рамках конгресса также состоятся тематические круглые столы, посвященные материалам на основе редких и редкоземельных металлов для ядерной и высокотехнологичной медицины, синхротронному излучению в исследованиях таких материалов, цифровому проектированию и ИИ-управляемому синтезу функциональных материалов. Кроме того, запланирована экспертная сессия по проблемам обеспечения пожаровзрывобезопасности технологических процессов с использованием редких и редкоземельных металлов.
Также на площадке конгресса пройдет специализированная выставка RAREMET: Expo, где будут представлены технологии, оборудование и услуги. В программе предусмотрены межправительственные встречи и пресс-конференция.
Организатором конгресса выступает институт Гиредмет, соорганизатором — Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Генеральным информационным партнером мероприятия является федеральное информационное агентство ТАСС.