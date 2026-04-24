Воронежский филиал «БКС Мир инвестиций» возглавил Олег Шелякин

По данным Rusprofile, головное юрлицо компании ООО «БКС холдинг» зарегистрировано в Новосибирске в 2002 году. Основной вид деятельности — предоставление финансовых услуг. Уставный капитал — 15,3 млрд руб. Контролирует компанию ее директор Виталий Шелиховский, которому принадлежит 99,9% долей, еще 0,1% владеет Наталья Михасенко. В 2025 году выручка общества составила 5,2 млрд руб., а чистая прибыль — 3,8 млрд руб.