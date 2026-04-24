В Ленобласти ярмарка трудоустройства собрала более 4,5 тыс. участников

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоялся 17 апреля во всех районах Ленинградской области при поддержке нацпроекта «Кадры». Мероприятие посетили более 4,5 тыс. человек, сообщили в региональном центре занятости населения.
На площадках ярмарки 298 компаний предложили соискателям 7278 вакансий, ориентированных на разные категории граждан: от молодежи и временно безработных до специалистов старше 50 лет и участников СВО. По итогам мероприятий 624 человека получили предложения.
Центральной площадкой события стал город Кириши, где была подготовлена масштабная деловая и интерактивная программа для 600 участников. Кроме традиционных собеседований в ходе ярмарки соискатели могли пройти нейропрофориентацию, сделать профессиональное фото для резюме и получить консультации экспертов.
«Наша задача — сделать рынок труда доступным. Живое общение — самый эффективный инструмент. Спасибо работодателям и каждому, кто пришел найти дело своей жизни», — отметила директор центра занятости Татьяна Иванова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.