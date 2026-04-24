В Томской области отремонтируют участок трассы Каргала — Батурино

Участок межмуниципальной автомобильной дороги Каргала — Батурино — граница Кожевниковского района протяженностью 20 км отремонтируют в Шегарском районе Томской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Подрядчик выйдет на объекты, как только позволят погодные условия. Специалисты выполнят земляные работы, двуслойное асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, установят дорожные знаки, барьерное ограждение, а также нанесут разметку. Ремонт планируют завершить в сентябре.
«Ремонт дороги Каргала — Батурино станет важной частью масштабной программы улучшения транспортной доступности южных территорий нашей области. В этом году завершим ремонт автодороги Мельниково — Кожевниково — Изовка. Дорога Каргала — Батурино также ведет в Кожевниковский район, но с его северной стороны. Развитие дорожной сети станет импульсом для повышения производственного потенциала наших аграрных районов, инвестиционной активности бизнеса, улучшения жизни людей», — отметил губернатор региона Владимир Мазур.
Автомобильная дорога Каргала — Батурино — граница Кожевниковского района протяженностью 37,8 км связывает населенные пункты Баткатского сельского поселения с административным центром, а также обеспечивает жителям выезд на одну из главных трасс региона Томск — Каргала — Колпашево. В последующие годы реализации нацпроекта планируется привести дорогу к нормативу в полном объеме.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.