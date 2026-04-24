Свыше 30 тысяч нижегородцев написали «Диктант Победы»

В международной исторической акции «Диктант Победы» (12+) приняли участие более 33 тысяч жителей Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».
В этом году историческое тестирование прошло на 699 площадках региона — это на 19 больше, чем в прошлом. К акции присоединились образовательные учреждения, музеи, библиотеки, военные части и силовые ведомства. Центральной площадкой стал Дворец детского творчества им. В. П. Чкалова. Там собрались депутаты, активисты «Единой России», волонтеры Победы, воспитанники Дворца и ветераны СВО.
Перед написанием диктанта прошло торжественное открытие: с приветственным словом к участникам обратились почетные гости, волонтеры исполнили гимн Российской Федерации. Старт «Диктанту Победы» по всему миру дал ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Нижнего Новгорода и заслуженный ветеран Нижегородской области Евгений Иванович Макаров.
«Диктант — это не проверка знаний, а дань памяти мужества, героизму нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Россия никогда не была побеждена, и никто не сможет ее победить. Я даю старт написанию диктанта и желаю вам успехов», — сказал он.
Руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко отметил, что жители региона в очередной раз проявили искренний, неподдельный интерес к истории Великой Отечественной войны.
«Это не может не радовать и не вызывать уважение. Акция прошла на всех запланированных площадках — без сбоев, четко, в строгом соответствии с регламентом. В этом — заслуга и организаторов, и самих участников. Теперь нам предстоит подвести итоги: после проверки работ будут определены победители, те, кто показал лучшие результаты. Со своей стороны, партия и дальше будет обеспечивать необходимую организационную базу, чтобы любой нижегородец — независимо от возраста и места жительства — мог проверить свои знания о Великой Отечественной войне и отдать дань уважения поколению победителей».
Ежегодно организаторами акции выступают Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» и региональное отделение движения «Волонтеры Победы».
«Акция “Диктант Победы” — это не просто проверка знаний, а важный акт сохранения исторической памяти. Каждый участник диктанта становится частью большого общего дела: мы вместе подтверждаем, что подвиг поколения Победы не забыт и будет передаваться дальше. Для нас, волонтеров, особенно ценно видеть, как люди разных возрастов и профессий объединяются вокруг этой инициативы. Это значит, что связь времен жива, а ответственность за правду о нашей истории мы разделяем вместе. Мы — наследники великой Победы, и в этом наша сила», — прокомментировала руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.
За 45 минут участники диктанта выполнили 25 заданий разного уровня сложности. Исторический тест включал вопросы о ходе ключевых сражений Великой Отечественной войны, личностях, повлиявших на ее исход, городах-героях и городах трудовой доблести, а также событиях специальной военной операции.
Одним из участников «Диктанта Победы» стал ветеран специальной военной операции, участник образовательной программы «Герои. Нижегородская область» (18+) Равиль Равилов. Для него эта акция имеет особое значение.
«Мы должны помнить события 1941−1945 года и показать, что являемся достойными наследниками Великой Победы. В годы Великой Отечественной войны и сегодня в специальной военной операции ребята сражаются, бьются за право жить на этой земле. “Диктант Победы” — возможность отдать дань уважения и показать, что никто не забыт, и ничто не забыто», — отметил Равиль Равилов.
После тестирования в рамках акции «Письмо Солдату» (6+) участники мероприятия написали слова поддержки военнослужащим, находящимся на СВО.
Также «Диктант Победы» прошел на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России».
В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония (6+) награждения медалями «За помощь специальной военной операции». Награды активистам, оказывающим помощь в сборе и отправке гуманитарной помощи, участвующим в патриотических и волонтерских инициативах, вручил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.
Результаты тестирования участники смогут узнать на сайте диктантпобеды.рф. Федеральные победители «Диктанта Победы» получат приглашение на Парад Победы (0+) 9 мая в Москве. Их определят с помощью электронной жеребьевки среди участников, правильно ответивших на все вопросы.
