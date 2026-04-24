В Ростове семье с ребенком-инвалидом предоставили жилье после проверки прокуратуры

В ходе проверки выяснилось, что сын заявителя страдает тяжелым хроническим заболеванием. Длительное время семья состояла на учете в качестве лиц, имеющих право на внеочередное получение жилого помещения. Несмотря на это, городская администрация не исполнила обязательства. Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности предоставить квартиру во внеочередном порядке.