В Ростове семье с ребенком-инвалидом предоставили жилье после проверки прокуратуры

В Ростове-на-Дону прокуратура в судебном порядке добилась предоставления квартиры семье, воспитывающей ребенка-инвалида. Поводом для вмешательства стало обращение отца ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что сын заявителя страдает тяжелым хроническим заболеванием. Длительное время семья состояла на учете в качестве лиц, имеющих право на внеочередное получение жилого помещения. Несмотря на это, городская администрация не исполнила обязательства. Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности предоставить квартиру во внеочередном порядке.

Суд удовлетворил требования, семью обеспечили благоустроенным жильем.