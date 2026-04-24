Более 33 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в «Диктанте Победы»

В Нижегородской области более 33 тысяч жителей приняли участие в ежегодном «Диктанте Победы». В этом году историческое тестирование прошло на 699 площадках региона — это на 19 больше, чем в прошлом, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
К акции присоединились школы, музеи, библиотеки и военные части. Центральной площадкой проведения диктанта стал Дворец детского творчества им. В. П. Чкалова. Там собрались депутаты, активисты «Единой России», Волонтеры Победы, воспитанники Дворца и ветераны СВО.
Старт «Диктанту Победы» по всему миру дал ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Нижнего Новгорода и заслуженный ветеран Нижегородской области Евгений Макаров. По его словам, проект является своего рода данью памяти мужества, героизму нашего народа в годы войны.
За 45 минут участники диктанта выполнили 25 заданий разного уровня сложности. Исторический тест включал вопросы о ходе ключевых сражений Великой Отечественной войны, личностях, повлиявших на ее исход, городах-героях и городах трудовой доблести. А также в тестовой части были задания, связанные с событиями СВО.
Результаты тестирования можно будет узнать на официальном сайте. Кроме того, федеральные победители «Диктанта Победы» получат приглашение на Парад Победы 9 мая в Москве — их определят с помощью электронной жеребьевки среди участников, правильно ответивших на все вопросы.
