Ярмарка на острове Канта откроется 25 апреля и продлится до 17 мая

В Калининграде на острове Канта 25 апреля стартует весенняя ярмарка, в Культурном месте — пространстве под мостом — новый сезон. Фестиваль еды и музыки продлится до 17 мая, сообщает пресс-служба «Острова Канта».
Гостей ждут 44 домика с едой, 15 — с украшениями и аксессуарами. Ежедневно будут проходить мастер-классы.
В Культурном месте будут показывать немые фильмы Бастера Китона, Всеволода Пудовкина, которые озвучат городские музыканты и диджеи. В программе также трансляции концертов, лекция о музыкальном Калининграде 80-х, о прикладной урбанистике, о немецкой кухне.
По вечерам обещают сеты ди-джеев.
С понедельника по четверг ярмарка открыта с 12.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 22:00, в Музейную ночь — до 24.00. Вход в Культурное место все дни свободный.