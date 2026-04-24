В Южном парке Калининграда зацвели сакуры, в ботаническом саду — магнолии и абрикос

В Калининграде с наступлением относительно теплой и весьма солнечной весенней погоды начинают активно цвести растения.
Расцветает сакура в Южном парке, сообщает дирекция ландшафтных парков Калининграда. Цветут деревья и у Музея Мирового океана.
Как рассказали «КП» в Ботаническом саду БФУ имени И. Канта, там, помимо сакур, цветут сейчас рододендроны и форзиции, калина и японский пиерис, кизил, манчжурский абрикос смородина, слива. В цвету несколько сортов магнолии.
Не отстают цветы: нарциссы, гиацинты, пушкинии, сциллы, тюльпаны, крокусы, примулы, морозники и др.
