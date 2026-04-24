В Южном парке Калининграда зацвели сакуры, в ботаническом саду — магнолии и абрикос

Природа оживает и радует горожан красотой.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде с наступлением относительно теплой и весьма солнечной весенней погоды начинают активно цвести растения.

Расцветает сакура в Южном парке, сообщает дирекция ландшафтных парков Калининграда. Цветут деревья и у Музея Мирового океана.

Как рассказали «КП» в Ботаническом саду БФУ имени И. Канта, там, помимо сакур, цветут сейчас рододендроны и форзиции, калина и японский пиерис, кизил, манчжурский абрикос смородина, слива. В цвету несколько сортов магнолии.

Не отстают цветы: нарциссы, гиацинты, пушкинии, сциллы, тюльпаны, крокусы, примулы, морозники и др.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше