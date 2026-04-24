Пермяки рассказали, какое мясо чаще всего покупают для шашлыка

Аналитики популярного сайта спросили у жителей Перми, как часто те выбираются на шашлыки, какое мясо любят больше всего и сколько на это тратят. Выяснилось, что 45 процентов опрошенных в сезон выезжают на природу по нескольку раз за месяц. Если считать за год, то в среднем пермяки жарят шашлыки девять раз.
Самым популярным мясом стала курица — её берут 78 процентов любителей шашлыка. На втором месте свинина (74%), а замыкает тройку мясная нарезка в виде колбасок и купат (45%).
Кстати, женщины чаще готовят овощи, грибы и рыбу, тогда как мужчины предпочитают баранину и говядину.
По части маринадов лидирует уксус с луком — таких 38 процентов. Дальше идёт майонез (29%), а замыкает список соевый маринад (20%).
Одна вылазка на шашлыки обходится пермякам в среднем в 4 898 рублей. Большинство (66 процентов) стараются сэкономить: 39 процентов присматриваются к акциям в супермаркетах, 20 процентов покупают мясо у фермеров или на рынке, а ещё 18 процентов берут продукты про запас.
Что касается того, как едят шашлык: 35 процентов — с гарниром, 25 процентов снимают мясо с шампура и едят руками из тарелки, а 11 процентов предпочитают прямо с шампура.