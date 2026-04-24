Нижегородский клуб «Торпедо-Горький» могут закрыть

Фарм-клуб нижегородского ХК «Торпедо» — команду ВХЛ «Торпедо-Горький» — могут закрыть в этом году. Об этом рассказал гендиректор ХК «Торпедо» Евгений Забуга на пресс-конференции по итогам сезона 2025/26.
Конечное решение о закрытии еще не принято — дальнейшую судьбу команды решит правление клуба. В нынешнем сезоне «Торпедо-Горький» выбыл из плей-офф в первом раунде поле четырех поражений «Магнитке». Евгений Забуга отметил, что клуб не исключает сотрудничество с одной из команд ВХЛ, где смогут выступать игроки системы «Торпедо».
«Если три сезона назад играть в ВХЛ стоило около 150 млн рублей, то сейчас эта цифра выросла в два раза. На сегодняшний день содержать самостоятельный фарм-клуб — это роскошь», — отметил Евгений Забуга.
