Нижегородский клуб «Торпедо-Горький» могут закрыть

Конечное решение о закрытии еще не принято — дальнейшую судьбу команды решит правление клуба. В нынешнем сезоне «Торпедо-Горький» выбыл из плей-офф в первом раунде поле четырех поражений «Магнитке». Евгений Забуга отметил, что клуб не исключает сотрудничество с одной из команд ВХЛ, где смогут выступать игроки системы «Торпедо».