«Кинопоказы, караоке и вечеринки»: программа весенней ярмарки на острове Канта в Калининграде

Организаторы опубликовали программу весенней ярмарки на острове Канта в Калининграде. «Неделя еды и музыки» пройдёт с 25 апреля по 17 мая.
На острове Канта будет работать более 40 фудкортов. Гости смогут попробовать картофель в золе, драники с тунцом и гребешками, печёный ананас с пломбиром, гонконгские вафли и другие блюда. На территории также будут работать 15 палаток с сувенирами. Рядом установят фотозоны, в том числе с символами города.
В течение месяца возле Кафедрального собора будут организовывать концерты, лекции, кинопоказы и мастер-классы. Жители и гости города смогут насладиться живой классической музыкой, выступлениями местных групп и диджей-сетами. Также в программе — дискотеки, квизы и мастер-классы по созданию украшений, скрапбукингу, лепке из глины, литью бумаги, свечекручению и макраме.
С понедельника по четверг ярмарка будет открыта с 12:00 до 21:00. С пятницы по воскресенье её можно посетить с 11:00 до 22:00.
Программа весенней ярмарки.
25 апреля.
12:00 — трансляция концерта Московской филармонии; 14:00 — кинопоказ «В поисках вкуса: Калининград»; 15:00 — променад-концерт «Хитмен брасс-бэнд»; 17:00 — немое кино «Шахматная горячка»; 19:00 — выступление рок-группы «Юность»; 20:00 — вечеринка.
26 апреля.
12:00 — трансляция концерта Московской филармонии; 13:00 — променад-концерт «Шоу барабанщиц»; 14:00 — кинопоказ «В поисках вкуса: Хлеб на закваске и его феномен»; 16:00 — концерт «трио Париж»; 17:00 — кинопоказ «Калининградский клуб кинолюбителей»; 18:00 — квиз «Счастье есть»; 20:00 — выступление «Звукобук»: фолк-рок, электро-поп.
27 апреля.
14:00 — трансляция концерта Московской филармонии; 15:30 — кинопоказ «В поисках вкуса: иван-чай»; 16:00 — мастер-класс по ударным «Бум-бум парни»; 17:00 — квиз «Фильм, фильм, фильм»; 19:00 — выступление The Raushens, серф-рок; 20:00 — конкурс караоке.
28 апреля.
14:00 — трансляция концерта Московской филармонии; 18:00 — кинопоказ «Генерал»; 19:00 — выступление DJ Nilson.
29 апреля.
15:00 — лекция от музыканта Евгения Авраменко «Калининград — органная столица России»; 17:00 — выступление «Фокстрот-бэнд», джаз; 18:00 — кинопоказ «В поисках вкуса»; 20:00 — выступление «Звукбук», инди-рок.
30 апреля.
15:00 — лекция от научного сотрудника зоопарка Светланы Колбанёвой «За столом у Канта»; 16:00 — выступление Mark sx, джаз-хоп; 17:00 — кинопоказ «В поисках вкуса: Кольский полуостров»; 19:00 — выступление «ДругиЕноты», поп-рок.
1 мая.
13:00 — лекция от основателя издательства «Пикторика» Максима Попова; 14:00 — променад-концерт «Дикси бэнд»; 15:00 — квиз «Мир, труд, май»; 16:00 — выступление вокального ансамбля «Летавица», фолк; 17:00 — кинопоказ «В поисках вкуса: Калининград»; 19:00 — выступление ансамбля «Акцент», джаз; 20:00 — танцплощадка синти-поп, DJ Грета Боуи.
2 мая.
13:00 — выступление струнного ансамбля и дуэта гитаристов Детской музыкальной школы имени Гофмана; 14:00 — лекция от писателя Александра Попадина «Загадки острова Кнайпхоф»; 16:00 — выступление квартета Алексея Маркова, джаз-фанк, рок; 17:00 — кинопоказ «Калининградский клуб кинолюбителей»; 19:00 — выступление группы «Привет, Мишель», инди-рок; 20:00 — вечеринка.
3 мая.
12:00−19:00 — винил-маркет; 12:00 — диджей-сет «Кружатся диски»; 15:00 — выступление Ezztatik band, джаз-фьюжн; 16:00 — лекция от диджея Пенса «Музыкальный Калининград 80-х»; 17:00 — диджей-сет «Кружатся диски»; 20:00 — выступление «Кёнигсберг ска-джаз-ансамбль».
4 мая.
15:30 — лекция от урбаниста Свята Мурунова «Прикладная урбанистика»; 16:00 — выступление трио народных инструментов «Калейдоскоп»; 17:00 — кинопоказ «В поисках вкуса: Калининград»; 18:00 — квиз «Счастье есть»; 20:00 — концерт ударных инструментов: классика, джаз, хаус.
5 мая.
15:00 — лекция от научного сотрудника зоопарка Светланы Колбанёвой «(Зоо)парк скульптур; 17:00 — кинопоказ “Щенок-талисман”; 19:00 — квиз “Фильм, фильм, фильм”; 20:00 — выступление “Сухарев бэнд”, рок.
6 мая.
15:30 — лекция от «Хранителей руин»; 17:00 — выступление квартета Алексея Макарова, джаз; 18:00 — кинопоказ «Калининградский клуб кинолюбителей»; 19:00 — выступление Mllfn, электро-арт-поп.
7 мая.
14:00 — выступление оркестра Детской музыкальной школы имени Гофмана; 17:00 — выступление трио «Фокстрот», джаз; 18:00 — квиз «Счастье есть»; 20:00 — трибьют Bob Marley.
8 мая.
15:00 — лекция «Мифы и герои ресторанного Калининграда»; 16:00 — квиз «Местный или турист»; 17:00 — кинопоказ «Калининградский клуб кинолюбителей»; 19:00 — выступление «Звукбук», инди-рок.
9 мая.
14:00 — концерт бардовской песни «Мы вращаем землю!»; 16:00 — кинопоказ «В поисках вкуса: Ростов-на-Дону»; 17:00 — выступление вокального ансамбля «Летавица», фолк; 19:00 — выступление трио «Париж»; 20:00 —караоке-конкурс.
10 мая.
12:00−19:00 — арт-маркет; 13:00 — лекция «Красная книга»; 14:00 — выступление Mark sx, джаз-хоп; 15:00 — лекция от Калининградского фотосоюза; 17:00 — выступление «джаз-бэнд Фокстрот»; 18:00 — кинопоказ «В поисках вкуса: Курск»; 20:00 — акустический концерт «Звукбук»;
11 мая.
13:30 — квиз о фильмах; 15:00 — концерт трио народных инструментов «Калейдоскоп»; 16:00 — кинопоказ «Калининградский клуб кинолюбителей»; 19:00 — концерт «Лондон Париж»; 20:00 — танцплощадка, DJ Грета Боуи.
15 мая.
15:30 — квиз «Местный или турист»; 16:00 — кинопоказ «В поисках вкуса: Екатеринбург»; 18:00 — выступление трио «Париж»; 19:00 — аудиовизуальный концерт Максима Imanou; 20:00 — лекция «Кёнигсберг-Калининград: рождение театра в послевоенное»; 21:00−24:00 — выступления диджеев и вокальных ансамблей.
16 мая.
13:30 — квиз «Счастье есть»; 14:30 — кинопоказ «В поисках вкуса: Калининград»; 16:00 — выступление «Сухарев бэнд»; 17:00 — кинопоказ «Калининградский клуб кинолюбителей»; 19:00 — выступление «Иллюмия», джаз; 20:00 — музыкальная экспедиция, DJ Нильсон.
17 мая.
13:00 — выступление ансамбля «Музыкальное общество Калининграда»; 14:00 — кинопоказ «В поисках вкуса: Удомля»; 15:00 — мини-спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времён»; 17:00 — выступление Twilbard &, Green tales, фолк-рок; 19:00 — аудиовизуальный концерт Awakeless x Lunadon.
