Калининградцам рассказали о прохладной погоде на выходные

Готовимся одеваться теплее — в грядущие выходные будет прохладно. В субботу уплотнится облачность, усилится ветер. В воскресенье порывы ветра могут достигать опасных штормовых значений, похолодает еще сильнее, ждем осадки. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В субботу упадет давление, к полудню +10…+13°C, переменная облачность. Днем +9…+13°C, местами возможен слабый дождь. Вечером похолодает от +6…+9°C, также вероятны дожди. Ветер усилится вплоть до штормовых значений, возможно падение веток и деревьев.
В воскресенье: ночью по области +1…+3°C, утром и вечером по области +2…+5°C, днем всего +5…+7°C.
В течение дня ожидается переменная облачность, вероятны заряды дождя, крупы и даже мокрого снега, особенно утром и днем. Ветер в течение суток сильный, в порывах до 13−15 м/с. Традиционно сильнее задувать будет на побережье. Уже в понедельник ветер утихнет.