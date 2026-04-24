В Приморье стартовали бесплатные программы обучения

Бесплатные программы обучения для взрослых стартовали в Приморском крае по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.
Приморцы смогут получить востребованную профессию, сменить сферу деятельности или повысить квалификацию. Обучение доступно по более чем 20 направлениям в 20 колледжах по всему региону. Выбор профессий широкий: можно стать сварщиком, токарем, электромонтером или, например, пекарем, экскурсоводом, швеей. Также среди образовательных программ арматурщик, лаборант химического анализа, младшая медсестра, слесарь по ремонту автомобилей, бухгалтер и повар.
Первые группы уже приступили к занятиям. В трех колледжах стартовали программы по самым востребованным направлениям: сварщик ручной дуговой сварки, пекарь и тракторист категорий «B», «C», «E». Часть учебных направлений разработана специально для поддержки участников СВО и членов их семей.
«Обучение полностью бесплатное для различных категорий граждан, а по итогам выпускники получают официальный документ установленного образца — с ним проще найти работу или продвинуться по карьере», — подчеркнул министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.