Строительство нового корпуса для БСМП № 8 продолжается в Воронеже

Проект реализуется на улице Ростовской.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже продолжается строительство административно-поликлинического корпуса со вспомогательными зданиями для инфекционного медицинского центра БСМП № 8. Проект реализуется на улице Ростовской.

Контракт на выполнение работ был заключен в августе 2025 года. ДСК стал победителем конкурса и выполняет проектирование и строительство объекта стоимостью 857,3 млн рублей. Финансирование предусмотрено из областного бюджета, а завершить работы необходимо до 1 октября 2027 года. Корпус возводится в рамках «Народной программы “Единой России”.

— Будущий объект задуман как современный медицинский комплекс, связанный переходной галереей с существующим стационаром, — рассказывает генеральный директор АО «СЗ “ДСК”, зампред Воронежской городской Думы Андрей Соболев. — После завершения строительства новый корпус передадут на баланс Воронежской областной клинической инфекционной больницы. В состав комплекса входят административно-поликлинический корпус, лабораторно-складской корпус, наземная переходная галерея, КПП, стоянка боксового типа со смотровой ямой и складами, а также необходимая инженерная и транспортная инфраструктура.

Административно-поликлинический корпус станет основным зданием комплекса. В нем предусмотрены административный блок, дневной стационар, консультативно-диагностические кабинеты, конференц-зал, кабинеты узких специалистов, аптека, учебные помещения, а также областной антирабический центр.

Лабораторно-складской корпус обеспечит размещение клинико-диагностической, бактериологической и клинической лабораторий, а также областного склада иммунобиологических препаратов.

Наземная переходная галерея соединит новый корпус с действующим медицинским центром, обеспечив удобную и безопасную связь между зданиями.

Проектом также предусмотрено комплексное благоустройство территории. Для сотрудников и посетителей запланированы парковочные места, проезды, тротуары, озеленение, садово-парковая зона и хозяйственная часть с отдельным въездом.

Общая площадь комплекса составит 9 162,8 кв. м, включая 5 388,6 кв. м административно-поликлинического корпуса и 3 224,3 кв. м лабораторно-складского корпуса.

Строительство идет поэтапно. Домостроительным комбинатом выполнен значительный объем фундаментных работ, завершается устройство цокольного этажа административно-поликлинического корпуса, идут гидроизоляционные работы, начата кирпичная кладка первого этажа.

Ход реализации проекта находится на контроле региональных властей. 21 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе встречи с главным врачом областной инфекционной больницы Валерием Новомлинским отдельно остановился на вопросах строительства нового корпуса. Было отмечено, что объект возводится в соответствии с утвержденным графиком, а все ключевые этапы реализуются без отклонений.

