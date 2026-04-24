Самой посещаемой локацией в первый день INTERVALS стал павильон Нижегородской ярмарки

В первый день фестиваля INTERVALS 2026 (12+) самой посещаемой локацией стал Павильон № 2 Нижегородской ярмарки. Там расположилась инсталляция CHRONOMORPH от коллектива PANTERRA. Ее посетили более пяти тысяч человек, об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем MAX-канале.
Напомним, что INTERVALS стартовал в Нижнем Новгороде 23 апреля. В его рамках более 20 пространств стали площадками для мультимедийного искусства. Свои работы на городской медиавыставке представили художники из России, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Китая, Германии и других стран.
«Впереди еще три дня, их хватит на то, чтобы охватить все активности фестиваля. От себя рекомендую посмотреть работы Josep Poblet на Зеленском съезде, Dominic Kießling в МедиаХолле, dreamlaser и Владимира Абиха среди резервуаров на территории бывшей Сормовской нефтебазы. И, конечно, обязательно стоит добраться до Чкаловской лестницы!» — посоветовал глава региона.
Также губернатор Никитин добавил, что фестиваль, помимо прочего, включает в себя аудиовизуальные перформансы, насыщенный образовательный блок и яркую музыкальную программу.
«Целый год тысячи жителей Нижегородской области и гостей из других регионов и стран с нетерпением ждут момента, когда Нижний на несколько дней превратится в центр медиаискусства», — заключил он.