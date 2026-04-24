Учитель из Константиновского района Юлия Волкова стала лучшим педагогом Дона

В Ростове назвали победителей регионального этапа конкурса «Учитель года Дона». Абсолютным победителем в главной номинации стала Юлия Волкова — учитель русского языка и литературы из школы № 2 Константиновского района. Об этом сообщили на сайте донского правительства.
Осенью она поедет на федеральный этап конкурса «Учитель года России». Победитель получит один миллион рублей. Тройка финалистов и победители в других номинациях получат от 150 до 200 тысяч рублей.
Отметим, в этом году конкурс прошел в Азове на площадках школы № 16 и детского сада № 29. 120 участников три дня проводили занятия для детей, мастер-классы для коллег, решали кейсы и проходили пединтервью.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!