Учитель из Константиновского района Юлия Волкова стала лучшим педагогом Дона

Учитель из Константиновского района представит Дон на всероссийском конкурсе «Учитель года России».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове назвали победителей регионального этапа конкурса «Учитель года Дона». Абсолютным победителем в главной номинации стала Юлия Волкова — учитель русского языка и литературы из школы № 2 Константиновского района. Об этом сообщили на сайте донского правительства.

Осенью она поедет на федеральный этап конкурса «Учитель года России». Победитель получит один миллион рублей. Тройка финалистов и победители в других номинациях получат от 150 до 200 тысяч рублей.

Отметим, в этом году конкурс прошел в Азове на площадках школы № 16 и детского сада № 29. 120 участников три дня проводили занятия для детей, мастер-классы для коллег, решали кейсы и проходили пединтервью.

