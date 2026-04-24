Семье погибшего при теракте в Москве сотрудника ГАИ вручили орден

Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По версии СК, к трем сотрудникам ДПС подошел уроженец Удмуртии, произошел взрыв, в результате чего погибли один полицейский и сам злоумышленник, еще двое сотрудников были госпитализированы.