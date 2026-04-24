Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семье погибшего при теракте в Москве сотрудника ГАИ вручили орден

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Орден Мужества вручили семье сотрудника столичного ГАИ Дениса Братущенко, погибшего при теракте у Савеловского вокзала в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«Орден Мужества вручили семье погибшего старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко», — говорится в канале главка на платформе «Макс».

В ведомстве отметили, что указом президента России Владимира Путина офицер посмертно награжден за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

«Коллеги и руководство почтили память боевого товарища у Мемориала погибших сотрудников», — добавили в главке.

Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По версии СК, к трем сотрудникам ДПС подошел уроженец Удмуртии, произошел взрыв, в результате чего погибли один полицейский и сам злоумышленник, еще двое сотрудников были госпитализированы.