Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» провела «Диктант Победы» в Калининградской области — Кропоткин

Мероприятие прошло на более чем 230 площадках региона.

Источник: Клопс.ru

«Диктант Победы» написали в школах, музеях, ведущих вузах Калининградской области, библиотеках, детских садах, воинских частях ВС РФ, Балтийского флота и Росгвардии, пожарных частях МЧС России, на заводе «Янтарь» и в кардиоцентре. Об этом «Клопс» сообщил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин в пятницу, 24 апреля.

Основной площадкой стал Музей Мирового океана. Во вступительном слове Андрей Кропоткин напомнил о том, что сохранение исторической правды — ключевой приоритет народной программы «Единой России».

«Во время войны русский народ показал такой пример любви к Родине, самопожертвования и твёрдости духа, которого ещё не знал мир. Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань уважения предкам. Советский Союз в этот период нашей истории потерял 27 миллионов человек. Поэтому мы должны помнить тех, кому сегодня обязаны своей свободой и независимостью», — сказал Андрей Кропоткин.

С приветственным словом к участникам обратился и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Участие в “Диктанте Победы” является настоящим гражданским поступком — это достойный способ отдать дань памяти и уважения победителям в жестокой борьбе с опасным врагом — нацистской Германией», — отметил он.

Диктант посвятили маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, 130-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. В фокусе были и другие события Великой Отечественной войны, юбилейные даты которых приходятся на 2026-й. Отдельный блок тестовых заданий посвящён спецоперации.

