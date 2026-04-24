Как идёт подготовка к Российско-китайским играм в Калининграде: Дятлова побывала на одном из объектов

Соревнования пройдут с 24 по 30 мая.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде завершается подготовка к Российско-китайским играм, которые состоятся с 24 по 30 мая. Глава администрации города Елена Дятлова 24 апреля проинспектировала ход работ на спортивных объектах, где будут проходить соревнования по настольному теннису.

Одним из главных приоритетов для организаторов является обеспечение безопасности участников и зрителей. У входа установлены шлагбаумы и рамки для досмотра, создаётся специальная зона для проверки на территории спортивных объектов. Все меры согласованы с региональным УМВД.

Завершены работы по укладке плитки и обновлению фасада спортивной школы. Внутри здания меняют мебель и устанавливают новое оборудование для соревнований мирового уровня. Журналистам продемонстрировали инвентарь для настольного тенниса. После соревнований он останется в распоряжении калининградских спортсменов.

В конце апреля начнут брендировать общественный транспорт, который будет перевозить участников и зрителей, и объекты. По словам Дятловой, брендирование завершится к 9 мая.

Точное число зрителей, которые посетят Российско-китайские игры, ещё не определено. Количество запросов на участие в соревнованиях продолжает расти. Ожидается, что город примет болельщиков не только из России, но и из Китая.

«Мы находимся на финальной стадии подготовки, и наша основная задача — обеспечить безопасность и комфорт для участников и зрителей», — отметила Дятлова.

Помимо школы настольного тенниса, будут задействованы спорткомплекс «Янтарный» и «Автотор Арена».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
