Улично-дорожную сеть и подземные пешеходные переходы приводят в порядок в Советском районе

В Советском районе продолжаются работы по благоустройству в рамках месячника, объявленного главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым. Ежедневно рабочие задействованы на очистке прибордюрных полос, тротуаров и общественных пространств, сборе мусора и ремонте городской инфраструктуры.
Как отметил глава администрации Советского района Александр Иванов, работы по благоустройству после зимнего периода начались еще до официального старта месячника.
«Ранее лично проинспектировал состояние подземных пешеходных переходов. В ходе обхода определили необходимый фронт работ, многие из которых провели еще до официального старта месячника. В настоящее время подрядчик завершает локальный ремонт ступеней, уже выполнены работы по укреплению перил и покраске урн, организована мойка стен и навесов», — поделился Александр Иванов.
Помимо работ по обновлению переходов, в районе организована комплексная работа по очистке общественных пространств и дворовых территорий. Особое внимание уделяется приведению в порядок контейнерных площадок: проводится очистка от мусора и несанкционированных навалов, вывоз крупногабаритных отходов. Параллельно осуществляется уборка улично-дорожной сети, зеленых зон и остановочных павильонов от песка и вытаявшего из-под снега мелкого мусора.
Как отметили в районном управлении коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог, запланированные в рамках месячника работы будут дополняться по мере потепления.
«В ближайшее время, при установлении благоприятных погодных условий, перейдем к дополнительным работам по мойке объектов городской инфраструктуры, приведению в порядок элементов благоустройства на территориях парков и скверов, ремонту детских игровых площадок. Кроме того, в рамках месячника планируем увеличить озеленение района: высадить новые деревья, обустроить цветники, по потребности обновить газоны», — отметили в управлении.