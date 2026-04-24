В Нижегородской области стартовал профориентационный проект «ВоенПрофНавигатор»

В Нижнем Новгороде запущен проект по профориентации школьников в сфере военных профессий. Организатором проекта выступало региональное отделение Движения Первых Нижегородской области.
На этой неделе в Нижнем Новгороде для более чем 150 школьников из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора прошла серия мастер-классов и встреч с представителями современных военных профессий. Ребят познакомили с современными военными профессиями оператора БПЛА, военного переводчика, военного психологом, военного финансиста, специалиста по информационным системам безопасности, военного журналиста и другими.
На старте проекта для ребята из юнармейского движения и одного из ключевых проектов патриотической направленности Движения Первых «Хранители истории» прошла пленарная сессия «Взвод будущего: профессии, которые изменят армию». Эксперты рассказали об изменениях в современной армии и актуальных направлениях развития, объяснили, каким образом можно освоить военные специальности во время гражданского обучения. Участникам проекта также провели мастер-класс по управлению БПЛА и представили Всероссийский чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего» Движения Первых, стартовавший в марте 2026 года. «ВоенПрофНавигатор» — инициатива, которая предполагает возможность современным школьникам познакомиться с современными военными профессиями. Уверен, что такие практические инициативы — это и есть возможность получения новых знаний и применения их на практике. Пусть таких инициатив будет больше. Удачи всем в реализации проекта на территории нашего региона и продуктивных результатов", — отметил председатель Совета регионального отделения Движения Первых Нижегородской области Вячеслав Амосов.
Экспертами также выступили начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» Айдар Ризатдинов, начальник кафедры общевоенной и лингвистической подготовки Военного учебного центра при ННГУ Дмитрий Рябов, а также ветеран СВО — участник региональной программы «Герои. Нижегородская область» Александр Курицын.
По словам организаторов, проект «ВоенПрофНавигатор — важная площадка для диалога между образовательными организациями, патриотическими объединениями и экспертным сообществом. Проект позволяет выстроить системную профориентационную работу со школьниками региона, расширить их представления о современных военных и военно-прикладных профессиях, помогает в осознанном выборе будущей профессиональной траектории. Автором и руководителем проекта является руководитель отдела реализации проектов регионального отделения Движения Первых Нижегородской области, студент Военного учебного центра при ННГУ им. Н. И. Лобачевского, участник Всероссийского студенческого проекта “Твой Ход” Константин Десятников.
Организаторами проекта выступают региональное отделение Движения Первых Нижегородской области, Военный учебный центр при ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Центр военно-патриотического воспитания в городе Нижнем Новгороде имени Максима Настина, Региональное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Встречи прошли на площадках Корпоративного университета Правительства Нижегородской области, Военного учебного центра при ННГУ, Дома народного единства.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что группа новобранцев направилась из Нижнего Новгорода на службу в войска БПЛА.