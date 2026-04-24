В Нижегородской области стартовал профориентационный проект «ВоенПрофНавигатор»

На старте проекта для ребята из юнармейского движения и одного из ключевых проектов патриотической направленности Движения Первых «Хранители истории» прошла пленарная сессия «Взвод будущего: профессии, которые изменят армию». Эксперты рассказали об изменениях в современной армии и актуальных направлениях развития, объяснили, каким образом можно освоить военные специальности во время гражданского обучения. Участникам проекта также провели мастер-класс по управлению БПЛА и представили Всероссийский чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего» Движения Первых, стартовавший в марте 2026 года. «ВоенПрофНавигатор» — инициатива, которая предполагает возможность современным школьникам познакомиться с современными военными профессиями. Уверен, что такие практические инициативы — это и есть возможность получения новых знаний и применения их на практике. Пусть таких инициатив будет больше. Удачи всем в реализации проекта на территории нашего региона и продуктивных результатов", — отметил председатель Совета регионального отделения Движения Первых Нижегородской области Вячеслав Амосов.