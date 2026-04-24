Проверено и сделано: как в России готовятся к ремонту дорог

В Белгородской области асфальтобетонные смеси изготавливают на 34 заводах. Часть из них заработала уже в марте. Ремонтные работы досрочно начали в Старооскольском, Губкинском, Шебекинском, Корочанском, Белгородском, Чернянском, Алексеевском, Ивнянском и Прохоровском округах, а также в Белгороде. Планируется, что к 1 мая там залатают все ямы, образовавшиеся после зимы и первых весенних оттепелей. В этом году в регионе были сложные погодные условия: при перепадах температуры от +10 днем до −5 ночью вода в микротрещинах день за днем буквально разрывала асфальт.