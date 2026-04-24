Проверено и сделано: как в России готовятся к ремонту дорог

Ремонт дорог — это комплексная работа, в которой мелочей не бывает. Специалистам нужно выстроить график работ, при этом учесть погоду, заключить контракты с подрядчиками и провести инженерные изыскания, подготовить и проверить технику и необходимые материалы.
Особое внимание на этом этапе уделяют подготовке асфальтобетонных заводов и лабораторий, где тестируют смеси, тщательно инспектируют все оборудование и техническую документацию. От качества состава и соблюдения технологии производства асфальтобетонной смеси напрямую зависит долговечность покрытия на проезжей части и тротуарах.
Рассказываем, как проводят проверки и какие трассы в этом году обновят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Круглосуточный контроль качества.
В Удмуртии материалы для обновления дорог будет поставлять 14 асфальтобетонных заводов. Один из них, расположенный в Ижевске, работает с 2017 года. В прошлом году предприятие обновило одну из двух установок для изготовления современных составов. Обе линии производства полностью компьютеризированы.
«Готовность оборудования на сегодняшний момент составляет 95−100%. Остаются небольшие настройки, и когда позволит погода, мы сможем приступить к работе. Кроме того, заканчивается монтаж новой установки по производству органоминеральных смесей. Этот материал применяется при работах по укреплению дорожного основания», — делится заместитель директора подрядной организации Альберт Кузьмин.
Пока не установилась устойчивая теплая погода, на производстве выпускают литой и так называемый холодный асфальтобетон, которые нужны для ямочного ремонта. Позже в ассортимент добавится и «горячий» состав — его требуется разогревать перед укладкой.
«Все поступающие к нам материалы проходят входной контроль, а затем мы делаем состав, который соответствует ГОСТ. При изготовлении горячих смесей мы на выходе проверяем на соответствие стандарту каждую партию. Если завод в разгар дорожного сезона начинает работать 24 часа в сутки, то и лаборатория трудится круглосуточно, — рассказывает начальник лаборатории Любовь Крайнова. — Кроме того, с этого года обновился ГОСТ на полимерные битумные вяжущие. Мы занимаемся производством и этого материала, поэтому работы у нас много».
Предприятие уже запасло материалов на два-три месяца бесперебойной работы. В течение сезона запасы песка, щебня будут постоянно пополнять.
Готовность дорожных организаций и их оборудования проверяют представители Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, а также активисты из общественной организации «Автомобилисты Удмуртии».
«Такие проверки у нас регулярно проводятся в начале дорожного сезона. Смотрим, как асфальтобетонный завод готов к работе. Здесь уже заложили фундамент, чтобы расширить существующую дорожную лабораторию. Очевидно, что компания заинтересована в увеличении объемов и повышении качества выпускаемых материалов, а значит, и более качественном выполнении работ», — отмечает председатель Общественного Совета при Миндортрансе Удмуртии Анастасия Карманова.
Преображение старейшей улицы Брянска.
В Брянской области готовят к работе 23 асфальтобетонных завода. Особое внимание специалисты уделяют составам смесей. Их стремятся усовершенствовать, чтобы повысить качество отремонтированных дорог — сделать покрытие надежнее и долговечнее. В лабораториях тщательно проверяют все материалы и контролируют их качество.
Во время дорожных работ эксперты будут следить за соблюдением технологии укладки асфальтобетона. А потом регулярно проверять готовое покрытие, чтобы своевременно выявить возможные дефекты и устранить их.
Всего в этом году по нацпроекту в Брянской области приведут в порядок более 150 км дорог. Например, в столице региона капитально отремонтируют одну из старейших улиц — Калинина. В частности, обновится участок набережной реки Десна — популярное место отдыха жителей и гостей города. Кроме того, станет комфортнее подъезд ко многим учреждениям здравоохранения, культуры, образования.
Вместе с проезжей частью отремонтируют и тротуары. Часть из них теперь будут из брусчатки, кроме того, у перекрестков и на остановках уложат специальную тактильную плитку, которая помогает ориентироваться в городе слабовидящим. Для пассажиров общественного транспорта установят новые павильоны.
«Мне очень нравится район набережной Десны — здесь интересная историческая застройка, которая находится рядом с современными зданиями. Замечательно, что здесь не только обновят дорогу, но и поставят новые остановки. Это хорошая новость для тех, кто пользуется общественным транспортом — отсюда можно уехать в любой район города», — делится жительница Брянска Мария Андреевна.
А еще на улице Калинина обновят освещение, наружные инженерные сети, обустроят отводы для воды, заменят светофоры и дорожные знаки. Дорожную разметку дополнят светоотражающими элементами.
В Брянске также отремонтируют часть улицы Советской — одной из самых загруженных городских магистралей. За счет станет удобнее подъезжать к детской областной больнице, роддому № 2 и врачебно-физкультурному диспансеру. Как и на улице Калинина, приведут в порядок не только проезжую часть и тротуары, но и наружные инженерные сети, освещение, дорожные знаки и разметку, остановки общественного транспорта.
«Этот участок Советской действительно очень оживленный, и обновление дороги будет очень кстати. Отдельное спасибо за решение установить новые остановки — это очень нужная и приятная новость для всех, кто пользуется общественным транспортом», — заранее поблагодарил специалистов житель города Николай Владимирович.
Новая развязка в Белгороде.
В Белгородской области асфальтобетонные смеси изготавливают на 34 заводах. Часть из них заработала уже в марте. Ремонтные работы досрочно начали в Старооскольском, Губкинском, Шебекинском, Корочанском, Белгородском, Чернянском, Алексеевском, Ивнянском и Прохоровском округах, а также в Белгороде. Планируется, что к 1 мая там залатают все ямы, образовавшиеся после зимы и первых весенних оттепелей. В этом году в регионе были сложные погодные условия: при перепадах температуры от +10 днем до −5 ночью вода в микротрещинах день за днем буквально разрывала асфальт.
Всего по нацпроекту в нынешнем сезоне планируют привести в порядок 156 км региональных и муниципальных дорог. Один из знаковых проектов — строительство транспортной развязки на Кашарском проезде в Белгороде. Специалисты уже расчищают площадку под опоры: демонтируют мешающие строения и переустраивают сети связи.
Движение по новому путепроводу откроют к концу следующего года. Он будет двухуровневым: наверху — транзитное движение, внизу — проезд к гаражным кооперативами и в промзону.
Тем временем в Ракитянском районе продолжается ремонт дороги «Томаровка — Красная Яруга — Илек-Пеньковка — Колотиловка — Коровино». В этом году в порядок приведут участок длиной более 6 км от поворота на село Дмитриевка до пересечения с рекой Ивинка рядом с селом Коровино. Специалисты не только уложат новый асфальт, но и установят барьерные ограждения и сигнальные столбики.
Обновление трассы под Самарой.
В Самарской области дорожники тоже проверяют и запускают асфальтобетонные заводы, оценивают готовность техники к сезону.
Активно готовят площадки, где пройдут ремонт и строительство. Для рабочих обустраивают городки, на участки ремонта завозят песок и щебень. Для водителей устанавливают временные дорожные знаки и предупреждающие информационные щиты.
Один из ключевых объектов, который капитально отремонтируют в этом году — съезд с трассы Самара — Оренбург в сторону села Лопатино в Волжском районе области. Этот путь важен для нескольких тысяч жителей села и окрестных СНТ, а также сотрудников нефтеперекачивающей станции «Дружба», многие из которых ежедневно приезжают на работу из Самары.
«Я каждый день езжу по этой дороге, — рассказывает жительница Волжского района Ирана Нестерова. — В будни езжу в Лопатино по рабочим вопросам, в выходные вожу дочку в музыкальную школу. Сейчас покрытие оставляет желать лучшего — ямы, трещины, узкая проезжая часть, разбитые обочины. Надеемся, что после ремонта станет и безопаснее, и комфортнее».
Всего в Самарской области планируется в этом году привести в порядок более 115 км дорог.
Планы на год и на пятилетку.
По всей стране до конца года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют и реконструируют свыше 19 тыс. дорог регионального и местного значения.
Наиболее пристальное внимание уделят подъездам к социально-значимым объектам: школам, поликлиникам, детским и юношеским образовательным и спортивным учреждениям. Также приведут в порядок дороги, которые входят в опорную сеть, то есть связывают крупнейшие города, являются частью важных логистических узлов, ведут к пограничным переходам.