Главные новости за неделю 20−24 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей 20—24 апреля 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%

Регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5%. Это восьмое снижение «ключа» подряд и третье — в 2026 году.

Топ-менеджеров «Эксмо» отпустили под обязательство о явке

Гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева и еще нескольких топ-менеджеров отпустили под обязательство о явке, сообщила пресс-служба издательства. Обязательство о явке применяется к подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим или свидетелям.

ЕС ввел 20-й пакет санкций против России

ЕС ввел 20-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 37 физлиц, 80 юрлиц, включая 20 банков, и более 40 судов. Запрещаются операции с криптовалютой RUBx и с двумя российскими портами — Мурманск и Туапсе.

ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН

Взорвать автомобиль одного из чиновников готовились завербованные Киевом сторонники неофашистской идеологии, задержаны семь подозреваемых, предполагаемый главарь группы уничтожен при оказании вооруженного сопротивления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов

На 65-м году жизни умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов. Об этом сообщил Первый канал.