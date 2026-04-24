Главные новости за неделю 20−24 апреля 2026 года

ЕС ввел 20-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 37 физлиц, 80 юрлиц, включая 20 банков, и более 40 судов. Запрещаются операции с криптовалютой RUBx и с двумя российскими портами — Мурманск и Туапсе.