Главные новости за неделю 20−24 апреля 2026 года

Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%
Регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5%. Это восьмое снижение «ключа» подряд и третье — в 2026 году.
Топ-менеджеров «Эксмо» отпустили под обязательство о явке
Гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева и еще нескольких топ-менеджеров отпустили под обязательство о явке, сообщила пресс-служба издательства. Обязательство о явке применяется к подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим или свидетелям.
ЕС ввел 20-й пакет санкций против России
ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН
Умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов
На 65-м году жизни умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов. Об этом сообщил Первый канал.