Движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина ограничат ночью 25 апреля

С 01:00 до 23:00 25 апреля будет ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина — около дома № 29 в связи с проведением мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Водителей просят заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных автомобилях можно узнать по телефону справочной службы: 417 17 07.
Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.