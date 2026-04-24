Онлайн-консультанты появятся во всех районах Минской области, чтобы отвечать на оперативные вопросы

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа во всех районах Минской области запустят онлайн-консультанта для граждан, сообщили в Миноблисполкоме.

Глава области Алексей Кушнаренко рассказал на заседании облисполкома, что «это своего рода форма общения с заявителем, у которого зачастую возникает много различных вопросов».

Уточняется, что при помощи онлайн-консультанта, получить ответы на вопросы можно будет в течение короткого времени.

— Человек останется довольным и обращение, если оно не требует дополнительного изучения, будет снято с повестки. Это современная форма, показавшая свою эффективность, — сказал глава области.

Интересно, что проект испытали в Воложинском райисполкоме через официальный сайт. Львиная доля сообщений касалась разъяснений порядка проведения государственных процедур, оформления документов, порядка работы служб.

Ранее Минтруда сообщило, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 мая.

Между тем средняя зарплата выросла более чем на 230 рублей в Беларуси.

Мы также писали о том, что ветер натворил бед в 18 населенных пунктах Витебщины и затронул ТЭЦ в Орше.

При этом резкое похолодание несут в Беларусь «ныряющие» циклоны с Гренландского и Норвежского морей: «Ветер до 22 м/с и дожди с мокрым снегом».

