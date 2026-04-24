Онлайн-консультанты появятся во всех районах Минской области, чтобы отвечать на оперативные вопросы

С 1 августа во всех районах Минской области запустят онлайн-консультанта для граждан, сообщили в Миноблисполкоме.
Глава области Алексей Кушнаренко рассказал на заседании облисполкома, что «это своего рода форма общения с заявителем, у которого зачастую возникает много различных вопросов».
Уточняется, что при помощи онлайн-консультанта, получить ответы на вопросы можно будет в течение короткого времени.
— Человек останется довольным и обращение, если оно не требует дополнительного изучения, будет снято с повестки. Это современная форма, показавшая свою эффективность, — сказал глава области.
Интересно, что проект испытали в Воложинском райисполкоме через официальный сайт. Львиная доля сообщений касалась разъяснений порядка проведения государственных процедур, оформления документов, порядка работы служб.
