Народные приметы на 25 апреля: сегодня надо сходить в баню

По народному календарю сегодня Василий Парильщик, Василий Выверни Оглобли. В этот день традиционно проводили обряды на обеспечение хорошего урожая и благополучия семьи. Мешки с зерном на восходе солнца выносили на улицу и читали заговоры, призывая плодородие на поля. После этого зерно окропляли талой или родниковой водой. На Василия сматривали скот после зимнего стойлового периода. Животных выводили на улицу, проводили через ворота из освященных веток вербы, окуривали дымом можжевельника для защиты от болезней и сглаза.