Народные приметы на 25 апреля: сегодня надо сходить в баню

По народному календарю сегодня Василий Парильщик, Василий Выверни Оглобли. В этот день традиционно проводили обряды на обеспечение хорошего урожая и благополучия семьи. Мешки с зерном на восходе солнца выносили на улицу и читали заговоры, призывая плодородие на поля. После этого зерно окропляли талой или родниковой водой. На Василия сматривали скот после зимнего стойлового периода. Животных выводили на улицу, проводили через ворота из освященных веток вербы, окуривали дымом можжевельника для защиты от болезней и сглаза.
Сегодня нельзя начинать важные дела, они не принесут успеха. Не стоит одалживать деньги или вещи. По поверью, вместе с ними можно отдать свою удачу и благополучие. Не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Путешествие будет трудным. Нельзя разбирать шкафы, чтобы не увеличить число бытовых проблем.
Сегодня надо сделать генеральную уборку, это поможет привлечь в дом благополучие. Стоит начать лечение хронических заболеваний. По поверью, целебные травы и настои, приготовленные в этот день, обладают особой силой. День подходит для телесного и душевного очищения. Нужно сходить в баню. Этот день лучше провести тихо, занимаясь домашними делами.
Народные приметы на 25 апреля:
— солнце сильно припекает — к обильному урожаю;
— идет дождь — начало мая будет ненастным:
— береза распустилась раньше ольхи — лето будет сухим;
— туман стелется — к дождливому лету;
— дует северный ветер — лето будет холодным.
— красный закат — ближайшие дни будут ветреными.
